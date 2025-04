Umfragen sehen SPÖ als klaren Wahlsieger in Wien

NEOS schaffen Einzug, KPÖ nicht

Knapp hinter den beiden Parteien landen die NEOS mit neun Prozent der Stimmen auf dem fünften Platz. Nicht ins Stadtparlament kommen würde die KPÖ laut dem jüngsten APA-Wahltrend. Für einen Einzug in Wien gilt eine Sperrklausel von fünf Prozent landesweit oder alternativ ein Grundmandat in einem Wahlkreis. Die Kommunistinnen und Kommunisten treten gemeinsam mit der Liste LINKS an.