Kadaver-Verscharrplätze waren auch bei uns üblich

„Im Burgenland gibt es keine Verscharrplätze mehr, da die Kapazitäten in der Tierkörperverwertung in Unterfrauenhaid ausreichend sind“, versichert Landesveterinärdirektorin Yvonne Millard. Pro Jahr werden dort 50.000 Tonnen tierisches Eingangsmaterial gesammelt und gemäß EU-Verordnung fast rückstandslos verwertet. Auch Kadaver und Überreste der Kategorie 1 (höchstes Risiko) und Material der Kategorie 2 (mittleres Risiko). Damit ist Unterfrauenhaid neben Tulln einer von zwei Standorten bundesweit, in dem auch seuchenbefallene Tierkörper verwertet werden. Wird das Limit erreicht, gebe es bei der Tierkörperverwertung „die Möglichkeit, Linien umzustellen, damit man mehr Kapazitäten hat“, sagt Millard.