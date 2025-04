Oberwart gibt einen Hektar Grund an Kemeten ab

Letzte Vermessung in den 1930er-Jahren

Dieser historisch gewachsene Umstand entstammt einer Vermessung aus den 1930er-Jahren und sichert Oberwart seit dem lukrative Kommunalsteuereinnahmen. Im Zuge von Vermessungsarbeiten ist das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen mit der Bitte, die Hottergrenze zu bereinigen, an die beiden Kommunen herangetreten. Ziel war es die Hotterbereinigung, sprich die Zugehörigkeit zu einer der angrenzenden Gemeinden deutlich zu definieren. Mittels Beschluss wurde das jetzt in beiden Gemeinden amtlich besiegelt. Konkret heißt das, dass ein Hektar Grund von Oberwart auf Kemeten entfällt.