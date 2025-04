FC Bayern gegen Inter Mailand – ab 21 Uhr LIVE

Müller brennt auf die Partie, nachdem die Bayern seinen Vertrag nach 25 Jahren Clubzugehörigkeit im Sommer nicht mehr verlängern. Er will die Tür zu einem „Finale dahoam“ am 31. Mai „so richtig aufstoßen“. Wenn er beginnt, würde es Müller sogar als Kapitän tun. Der Fan-Liebling wäre gerne länger in München geblieben. „Zwischen mir und dem Club bleibt nichts Negatives hängen“, behauptete Müller am Dienstag in einem Instagram-Video. „Wir schauen nach vorne und sind voll auf einer Spur. Man muss sich nicht immer einig sein im Leben, um trotzdem voll auf einer Welle zu reiten.“