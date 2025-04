Junges Ex-Pärchen stach auf Dealer ein

Erst am Montag wurde ein zum Tatzeitpunkt erst 14-jähriger Steirer in Leoben zu acht Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt, weil er seinen Bruder mit einer Axt tötete. Gestern am Straflandesgericht Graz standen erneut zwei Jugendliche – Verteidiger Uwe Niernberger spricht von ihnen sogar als „Kindern, die in etwas hineingeraten sind, das sie nie wollten“. Denn, wie die „Krone“ bereits berichtet hat, wollte laut Staatsanwaltschaft das Pärchen – beide waren zum Tatzeitpunkt erst 16 – sich an seinem Drogendealer rächen. Der zog die beiden nämlich ab, indem er zwar das Geld kassierte, stattdessen aber ein leeres Sackerl übergab.