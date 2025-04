Trump lehnt Deal ab, jetzt spielt die EU auf Zeit

Keine Zölle auf Bourbon – vorerst

In Brüssel wird nun vorsichtig an Vergeltungsmaßnahmen geschraubt. Dabei hat es der Staatenbund aber nicht eilig. Als Reaktion auf bereits von den USA in Kraft gesetzte Sonderzölle auf Stahl und Aluminium plant die Europäische Kommission Gegenzölle von 25 Prozent auf zahlreiche US-Produkte. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte entsprechende Dokumente einsehen.