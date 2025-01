Alles gänzlich anders | Offene Worte

Offene Worte. „Die Verhandlungen sind ergebnisoffen“ sagt Christian Stocker, Karl Nehammers Nachfolger als Chef der ÖVP, in seinem ersten „Krone“-Interview nach seiner Bestellung zum Parteichef auf die Frage, wie hoch die Chancen für eine blau-schwarze Koalition seien. Ob das Vorgehen der ÖVP, die im Wahlkampf ausgeschlossen hatte, Kickl zum Kanzler zu machen, nicht Wählertäuschung sei? Da weicht Stocker aus – man verhandle mit der FPÖ mit Obmann Kickl, ob dieser (als Kanzler) komme, sehe man am Ende der Verhandlungen. Sehr direkt antwortet der 65-Jährige auf Fragen zu seinem persönlichen Totalschwenk von massiver Kritik an Kickl Richtung Verhandlungen. Dieser Schritt sei ihm „mehr als schwer gefallen“. Ja, darunter habe seine Reputation sehr gelitten, gibt er zu. Und er versteht auch, dass damit eine Beschädigung der Glaubwürdigkeit in der Politik verbunden sei. Offene, persönliche Worte – die hört man nicht so oft in der Spitzenpolitik.