Glanz und Exzellenz fürs Kunsthistorische Museum

Auf folgende drei Säulen möchte er dabei bauen:

„Offenheit“ leben, denn „unsere Museen müssen offen auf österreichische und internationale Gäste zugehen.“DasKHM soll dafür stärker in die Bundesländer gehen. Wobei kein eigener Standort, wie etwa der des Belvedere in Salzburg, geplant ist, sondern Kooperationen und Leihgaben. Um das Publikum „besser zu erreichen, wird das Team in den kommenden Monaten gezielte Maßnahmen entwickeln.“ Was damit gemeint ist, bleibt offen. Zumindest wird die Website erneuert.