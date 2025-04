Spielplan 2025/26: Eine Box voller Überraschungen

Mozarts „Idomeneo“ zum Auftakt am 27. September 2025, Alban Bergs „Wozzeck“ (mit Gaststar Annette Dasch und Regisseur Evgeny Titov, der schon mit seinem „Tannhäuser“ überzeugen konnte) dazwischen (13. 2. 2026) sowie Richard Strauss‘ „Rosenkavalier“ (mit Publikumslieblingen wie Tetiana Miyus, Anna Brull und Wilfried Zelinka) am Schluss (9. 5. 2026) bilden einen „österreichischen“ Rahmen in dieser Opern-Saison. Dazu kommen noch Verdis „Rigoletto“, Rameaus selten zu sehende Oper „Castor et Pollux“ sowie „Hoffmanns Erzählungen“ als Wiederaufnahme.