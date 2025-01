Südafrika: 26 nackte Migranten aus Haus befreit

30 weitere Äthiopier geflohen?

Es wird vermutet, dass bis zu 30 weitere Männer durch das eingeschlagene Fenster zuvor bereits geflohen waren. Sie könnten sich noch in der Nähe verstecken. Anrainer hatten den Angaben zufolge am Donnerstagabend die Polizei gerufen, weil sie wegen des eingeschlagenen Fensters einen Einbruch vermuteten. In dem Haus entdeckten die Beamten dann 15 nackte Männer. Elf weitere Männer wurden mit Verletzungen, die sie sich offenbar bei einem Fluchtversuch zugezogen hatten, ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Äthiopier wurden festgenommen. Die Polizei legt ihnen Menschenhandel und illegalen Waffenbesitz zur Last.