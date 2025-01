Auch Tyson-Bezwinger Jake Paul ist gegen Herzog

Überhaupt wartet sie schon seit der EM im Vorjahr auf ein Stockerl – damals gab’s ausgerechnet in Heerenveen zweimal Bronze. „Jetzt muss in vier Rennen alles aufgehen – das Podest wäre ein Traum“, betont die 29-Jährige, für die es 2026 in Cortina die letzten Olympischen Spiele sein könnten.