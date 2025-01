Schockstarre oder Revolte gegen Liaison mit Kickl?

Am Nasenring durch die Arena

Die gerade in Oberösterreich so stolze ÖVP ist es nicht gewohnt, am Nasenring durch die Arena gezogen zu werden. „Wir sind in einer elendigen Situation“, fasst es ein ÖVP-Mann zusammen, der anonym bleiben möchte. Dass man nun doch mit Kickl am Verhandlungstisch sitzt, verschlägt wichtigen ÖVP-Proponenten aus OÖ wie etwa Claudia Plakolm oder Parteimanager Florian Hiegelsberger die Sprache: „Kein Kommentar.“

Strategie der ÖVP ist nicht aufgegangen

Andere, die ihren Namen nicht in der Berichterstattung lesen wollen, geben zähneknirschend zu, dass die Strategie der ÖVP nicht aufgegangen ist: Kickl verteufeln und dann mithilfe von SPÖ und Neos wieder den Kanzler zu stellen. Er nehme wahr, dass eine Mehrheit in der Landespartei weiterhin gegen Kickl sei, sagt ein weiterer ÖVPler: „Wir dürfen unsere Seele nicht verkaufen.“