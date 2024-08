Unmögliche Bedingungen für Schwarz-Blau im Bund

In ihrer Funktion als Bundesobfrau der Jungen ÖVP (JVP) tourt Claudia Plakolm gerade durch die Bundesländer, am Dienstag machte die Mühlviertlerin in ihrer Heimat Station. Das Wort der Jugend-Staatssekretärin hat in der Bundes-ÖVP Gewicht, immerhin steht sie auf Platz zwei der Liste für die Nationalratswahl.

Auch in Niederösterreich und Salzburg

Wenn sie also im Gespräch mit der „Krone“ die „sachliche, pragmatische Politik“ der schwarz-blauen Koalition in OÖ lobt, darf das durchaus so verstanden werden, dass sie und die ÖVP diese Konstellation auch im Bund bevorzugen würden. Schwarz-Blau in OÖ sei ja auch „Vorbild für andere Bundesländer“ (Niederösterreich und Salzburg) gewesen.