Richterin: „Ich glaube Ihnen kein Wort!“

Um sich Sozialleistungen zu erschleichen, soll der 43-Jährige zudem seinen PVA-Bescheid bezüglich der Pflegestufe geändert und weiters Einzahlungsbelege fingiert und den Behörden vorgelegt haben. Doch um eine Verfahrensverzögerung zu vermeiden, konzentrierte man sich in der Verhandlung am Mittwoch auf drei weitere ihm zur Last gelegte Straftaten. Nämlich die der gefährlichen Drohung, des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt und der Verleumdung.