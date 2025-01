Klimaaktivistin beschmiert ÖVP-Zentrale mit Kot

„Heute haben wir braune Scheiße zur braunen Scheiße gebracht. Verachtungsvolle Grüße an die ÖVP“, dokumentierte Klimaaktivistin Anja Windl, auch bekannt als „Klima-Shakira“, den Vandalenakt höhnisch in einem Instagram-Video (siehe Posting unten). An der Aktion dürften sich mehrere Aktivisten beteiligt haben.