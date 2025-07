Höchste Alarmstufe bei Bauernhofbrand in Bruck

Mit vereinten Kräften bekämpfen gleich mehrere Pinzgauer Feuerwehren einen Großbrand der Warnstufe 4 bei einem Bauernhof in Bruck an der Glocknerstraße/Salzburg. Alarmiert wurden die Floriani am Donnerstag wegen eines Heubodenbrandes, doch auch der Stall darunter wurde in Mitleidenschaft gezogen.