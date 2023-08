FPÖ-Parteizentrale in Graz erneut beschmiert

Die Parteizentrale der FPÖ Steiermark in Graz ist in der Nacht auf Donnerstag mit in roter Farbe geschriebenen Schriftzügen besprüht worden, wie die FPÖ Steiermark am Donnerstag mitteilte. Die Aktion wurde von einer Videokamera aufgenommen und dürfte gegen 2.00 Uhr ausgeführt worden sein. Das sogenannte Alexander-Götz-Haus in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße ist bereits im Juli 2022 mit einer Farbbeutelattacke verunstaltet worden.