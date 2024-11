Grazer ÖVP-Zentrale mit Graffiti beschmiert

„Unsre Wut auf euren Wänden! FCK ÖVP.“ Dieser Spruch wurde in der Nacht auf Montag an die Fassade der Grazer ÖVP-Zentrale gesprayt. Dem Hausmeister war der Vorfall als erster aufgefallen, er erstattete Anzeige bei der Polizei, dass die Fassade in der Hartiggasse über mehrere Meter hinweg verunstaltet worden sei.