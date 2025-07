Österreicher essen viel mehr Zucker als empfohlen

Am 3. August haben die Österreicherinnen und Österreicher heuer rechnerisch schon so viel Zucker konsumiert, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für ein ganzes Jahr maximal empfiehlt, teilte Foodwatch mit. Laut WHO soll höchstens ein Zehntel der täglichen Energiezufuhr aus freiem Zucker kommen, für Erwachsene sind das maximal 50 Gramm. Erwachsene konsumieren im Schnitt aber fast das Doppelte davon, nämlich ungefähr 92 Gramm freien Zucker pro Tag.