Aktivistin über Aus: „Reißt mir das Herz heraus“

„Werde auf anderer Ebene weitermachen“

Die in der Bevölkerung verhassten Aktionen bereue die 27-Jährige jedenfalls nicht. Windl kündigte an, in ihrer Heimat Deutschland, aber auch in Österreich weiterhin aktiv bleiben zu wollen: „Ich werde auf anderer Ebene weitermachen oder in anderer Form. Nicht nur ich, sondern auch viele derjenigen, die bis dato aktiv waren.“ Konkrete Schritte gäbe es jetzt aber noch nicht.