Klimaaktivistin: Haft endet mit böser Krankheit

Es ist mittlerweile 42 Tage her, an der Windl und Fuisz ihre Haftstrafen in Wien angetreten hatten. Am Dienstag war es dann endlich so weit – die beiden Aktivistinnen durften das Polizeianhaltezentrum in der Rossauer Lände endlich wieder verlassen. Doch wie war es den Frauen in der Zelle ergangen?