Jetzt ziehen Hunde-Sheriffs die Samthandschuhe aus

Schon bei der Präsentation des „Wiener Hunde-Teams“ vor rund einem Jahr hat Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky angekündigt, dass er die Hundehalter der Stadt langsam an das 20-köpfige Team der Hunde-Sheriffs und die Regeln des Wiener Tierhaltegesetzes gewöhnen will: durch Beratung und Aufklärung. Doch nun werden die Samthandschuhe abgelegt. Das Hunde-Team geht vermehrt auch zu Anzeigen und Strafen über. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.