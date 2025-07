Waffenverbot und Schutzzone am Yppenplatz

Die Polizei bekommt nach Gewaltexzessen neue Befugnisse in den Problemzonen vom Yppenplatz über den Brunnenmarkt bis zu Gürtel und U6. Das Gesetz will damit Kinder vor dem Aufwachsen in einem Umfeld aus Gewalt und Verbrechen schützen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.