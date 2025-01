Gas für die Wirtschaft, Vollbremsung bei Klima

Kommt trotzdem der Corona-Ausschuss?

Einer der größten Konfliktpunkte ist die Corona-Politik und deren Aufarbeitung. Die FPÖ will einen Fonds für Corona-Geschädigte und hat im Wahlkampf einen U-Ausschuss angekündigt, der sich in erster Linie gegen die ÖVP und die Grünen gerichtet hätte. Es wird spannend, ob dieser kommt und in welcher Form. Blaue und Schwarze werden klare Spielregeln ausmachen müssen, um sich nicht selbst in die Luft zu sprengen – es wäre nicht das erste Mal.