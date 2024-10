Eifersuchts-Streit in Graz endete mit Bauchstich

Eifersucht brachte Frau in Rage

Im Laufe des Abends erhielt die Angeklagte einen Anruf einer Frau, mit der ihr Partner schon zuvor eine Affäre gehabt haben soll. An diesem Abend soll sie gesagt haben, dass sie ihn „wieder haben wolle“. Dann „sind der Angeklagten die Sicherungen durchgebrannt“, schilderte die Staatsanwältin. Wut, Zorn und Enthemmung durch Alkohol hätten die Frau veranlasst, in die Küche zu gehen, ein Messer zu holen und ihren Lebensgefährten in den Bauch zu stechen.