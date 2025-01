Neue Sperre hätte Attacke nicht verhindern können

Wie berichtet, kamen bei der Todesfahrt 14 Menschen ums Leben. Viele weitere wurden verletzt. Shamsud-Din Jabbar (42) fuhr mit seinem Pick-up in der Silvesternacht in eine feiernde Menschenmenge und schoss aus dem Auto auf Passantinnen und Passanten (siehe Video oben). Zudem hatte er zwei Bomben in dem Viertel platziert, die noch rechtzeitig vor einer Explosion entdeckt wurden. Er selbst kam bei einem Schusswechsel mit der Polizei ums Leben. Der Mann hatte eine Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bei sich.