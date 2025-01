Angreifer von New Orleans war Ex-Soldat und Makler

In der Nacht auf Donnerstag sind nun die Details zur Identität des Attentäters von New Orleans (USA) geklärt: Jener Mann, der einen Pick-up in eine Partymeile steuerte und mindestens 15 Menschen tötete, war der 42-jährige US-Bürger Shamsud-Din Jabbar. Er stammte aus Texas und war dort als Immobilienmakler tätig. Früher war er offenbar Soldat der US-Armee, in der er zehn Jahre lang als IT-Spezialist diente.