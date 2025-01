New Orleans: Keine Poller zur Zeit der Todesfahrt

Der Täter habe ein Polizeiauto umfahren, das den Zugang stattdessen versperren sollte, hieß es unter Berufung auf Behörden vom Mittwoch (Ortszeit). Die Poller, die normalerweise in New Orleans bei Großereignissen die Durchfahrt etwa in die Bourbon Street in dem beliebten Ausgehviertel versperren, waren in der Silvesternacht demnach nicht installiert.