Angreifer hatte Probleme mit zivilem Leben

Mehrere Hausdurchsuchungen

In dem Wagen wurden eine Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) und Waffen sowie Sprengsätze gefunden. Inzwischen liefen auch mehrere Hausdurchsuchungen in New Orleans und weiteren US-Bundesstaaten. Laut Berichten wurden zwei Unterkünfte durchsucht, die beide möglicherweise mit dem Verdächtigen in Verbindung stehen. In einer könnte der Sprengstoff möglicherweise hergestellt worden sein.