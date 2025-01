ÖVP-Granden nahmen Hintereingang zu Krisensitzung

Neuwahlen würden einen Stillstand bedeuten und das sei auch riskant, was die Wirtschaftslage angeht. „Wir müssen es auch von dieser Seite betrachten und auch sagen, vermutlich auch gemeinsam mit dem Bundespräsidenten, der ist auch jetzt am Zug, zu sagen, was ist jetzt für die Republik und aus Staatsräson heraus wirklich notwendig und was nicht. Und das ist bei Gott keine leichte Situation. Dieser Rückzug verschiedener Leute, der mich eigentlich ärgert im Nachhinein gesehen, der löst ja eine halbe Staatskrise aus und das ist nicht vernünftig.“