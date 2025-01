Wer jetzt Nehammers Nachfolger werden könnte

Darunter ist Wirtschaftskammer-Generalsekretär Wolfgang Hattmannsdorfer (45), der über viele Jahre mit der FPÖ in Oberösterreich regiert hat. Bis Oktober 2024 war er Landesrat für Soziales und Jugend, ehe er als Abgeordneter zum Nationalrat angelobt wurde. Zusätzlich zu seiner politischen Tätigkeit war Hattmannsdorfer in verschiedenen Aufsichtsräten und Funktionen in der Privatwirtschaft tätig, darunter bei der OÖ Wohnbau Gesellschaft.