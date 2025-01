Demokratien bald unregierbar?

Kompromissfähigkeit abhandengekommen

Regierungen mit stabilen Mehrheiten werden zur Ausnahme, weil Parlamente eine bunte Parteienvermehrung erleben; und allen voran Populisten als die Krisenprofiteure. Noch dazu ist die Kompromissfähigkeit, das Lebenselixier der Demokratie, abhandengekommen; gerade in Zeiten, in denen Europa schmerzliche Reformen nötig hätte, um den Anschluss an die Zukunft nicht zu verpassen. Es ist ein Teufelskreis.