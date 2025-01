Schneefahrbahn: Pkw schlitterte in stehendes Auto

Die 55-Jährige war von Brand kommend in Richtung Bürs unterwegs, als ihr Wagen in einer Linkskurve auf dem Schneematsch plötzlich ins Schlittern geriet. Eine andere Verkehrsteilnehmerin, die zur gleichen Zeit in die entgegengesetzte Richtung fuhr, sah den rutschenden Wagen, trat auf die Bremse und blieb mit ihrem Auto stehen. Unmittelbar danach krachte der schlitternde Pkw seitlich in ihr Gefährt.