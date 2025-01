2025: Das (Un-)Jahr der Landeschefs

In drei Wochen wird der Landeshauptmann des Burgenlands (wieder)gewählt. Die Möglichkeit, dass Hans Peter Doskozil seinen Job an eine Norbert-Hofer-VP-Mehrheit verliert, ist überschaubar. Dass die absolute Mehrheit verloren wird, kann passieren. Was ihn unrund machen wird. In diese Gefühlslage wird auch Niederösterreichs Hanni Mikl-Leitner bei den Gemeinderatswahlen kommen, wenn das Minus verkündet wird. Ein, zwei Nachfolger scharren am frostigen Boden.