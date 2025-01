Verbindung zwischen Terror und Tesla-Explosion?

Bisher sei jedoch offen, ob sich die Zeiten überhaupt überschnitten, in denen die beiden Männer in einem Militärgebiet tätig waren, berichteten US-Medien. Sheriff Kevin McMahill von der Polizei in Las Vegas sagte, dass der Cybertruck über die gleiche Vermittlungswebseite Turo angemietet worden sei, bei der auch der Attentäter von New Orleans seinen Pick-up-Truck angemietet habe. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten werde derzeit geprüft.