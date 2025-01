Cybertruck explodierte vor Trump-Hotel – ein Toter

Die Ursache für die Explosion im US-Bundesstaat Nevada war zunächst nicht klar. In sozialen Medien wurden Videos gepostet, die einen ausbrennenden Cybertruck von Tesla zeigen. Ein Mensch kam direkt im Auto ums Leben, sieben weitere wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Polizei in Las Vegas bestätigte bisher, „einen Vorfall am Eingang des Trump Towers“ zu untersuchen.