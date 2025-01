In Bozen startet heute die Jagd nach den Capitals

Ein gutes Stichwort! Mentalität muss die Stanley-Crew nämlich nicht nur im heutigen Duell beweisen – sondern auch in den 14 danach noch ausständigen Spielen des Grunddurchgangs. Denn will man noch den Einzug in die Pre-Playoffs schaffen und damit wie in der Vorsaison eine Chance auf den Viertelfinaleinzug haben, müssen jede Menge Punkte her.