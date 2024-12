NEOS benötigen 2000 Ja-Stimmen für Koalitionspakt

Die Verhandlungen über die Zuckerl-Koalition gehen in die heiße Phase. Am Freitag könnte – wie berichtet – eine Vorentscheidung fallen. Bis die Koalition im neuen Jahr dann geschmiedet ist, müssen auch in den Parteien noch weitere Weichen gestellt werden. Die NEOS müssen gemäß pinkem Statut sogar all ihre rund 3000 Mitglieder befragen.