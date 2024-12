„Krone“-Familie zeigt großes Herz für Burgenländer

Von Hauskosten bis zu einem tragischen Todesfall

In Purbach bat eine junge Familie um Hilfe, die von einer Firma geprellt wurde und nicht wusste, wie sie ihr Haus fertig bauen sollte. Auch hier zeigten sich die „Krone“-Leser spendabel. Am tiefsten in die Tasche griff man aber bei Alexander Unger aus Wallern. Der junge Vater ist mit 38 Jahren an einem Aneurysma verstorben. Um Lebensgefährtin und den beiden Kleinen zumindest materiell etwas zu helfen, öffneten viele Herz und Brieftasche.