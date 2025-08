Raser beschleunigte auf der A4 auf 211 km/h

Die Polizei nahm die Verfolgung bei der Raststation Göttlesbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha/ Niederösterreich) auf, stoppen konnte sie den Raser erst bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) im Burgenland. Bei der Hatz über die nächtliche Autobahn stieg der Lenker mächtig aufs Gas – bis auf 211 km/h brachte er seinen Boliden.