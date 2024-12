Jahr mit „Blaustich“| Frohbotschaften

Frohbotschaften. Wie im ablaufenden Jahr wird die „Krone“, die mit Abstand meistgelesene Tageszeitung Österreichs, die Nummer 1 unter den Online-Medien, wieder die Stimme ihrer Leser und User erheben – wie wir es 2024 vielfach getan haben. „Asyl-Krise: Was jetzt alles passieren muss“ (29. August), „Mehrheit gegen den Zensur-Wahnsinn“ (5. 9.) oder „Rote Karte für Bau-Spekulanten“ (13. 9.) lauteten nur einige der stimm-starken Schlagzeilen. Beschäftigt haben uns neben vielen anderen Themen in diesem Jahr natürlich auch die US-Wahl, die verheerende Hochwasserkatastrophe im September, der Amok-Jäger in Oberösterreich und der geplante Terror-Anschlag auf die deshalb abgesagten Taylor-Swift-Konzerte in Wien. Auch die Todesfälle von prominenten Österreichern haben wir prominent auf unseren Titelseiten betrauert: Brigitte Bierlein (4. Juni), Richard Lugner (13. August) und Hannes Androsch waren darunter (12. 12.). Wenigstens lieferte uns der Sport Frohbotschaften, vor allem mit den zwei wunderbaren Siegen bei der Fußball-EURO in Deutschland – „OH, WIE IST DAS SCHÖN“ titelten wir in Großbuchstaben am 22. Juni und „SPORTGESCHICHTE“ am 26. 6. nach dem Sieg gegen die Niederlande samt Aufstieg in das Achtelfinale. Dort allerdings war Schluss mit den Positiv-Schlagzeilen. „SOOO SCHADE“ weinten wir am 3. Juli beim österreichischen Aus durch die Niederlage gegen die Türkei. Ja, Schlagzeilen hat es viele geliefert, dieses Jahr 2024. Aber ein Schlager – das war es nicht.