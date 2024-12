Verbannung aus Steffl und „pudernackert“ in Ischl

Dafür aber war der chinesische Starkünstler vom Kaiserpark so begeistert, dass er hier eine grandiose Werkschau ermöglichte. Sie wurde mit 58.868 Besuchern zum Publikumsmagneten der Kulturhauptstadt. Die vom Linzer Lentos Museum kuratierte Schau zur NS-Raubkunst „Die Reise der Bilder“ war in Linz, Lauffen und Bad Aussee zu sehen, 50.000 Besucher kamen. Größte geografische Breite hatte Bill Fontanas „Silent Echoes“, eine Klanginstallation zwischen der „Notre Dame“ in Paris und den Dachstein-Eishöhlen, die auch live in Graz, Linz und im Museumsquartier Wien zu hören war. Einzigartig!