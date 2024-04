Schockaktion: „Hitler“ steht am Burgtheater-Balkon

„Perlenrede“ wird die Rede, die Adolf Hitler am „Tag des Großdeutschen Reiches“ am 9. April, dem Vortag der „Volksabstimmung“ zum „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 1938, im Festsaal des Wiener Rathauses hielt, dank einer kurzen Passage genannt, in der er Wien hervorhob: „Diese Stadt ist in meinen Augen eine Perle – ich werde sie in jene Fassung bringen, die dieser Perle würdig ist …“