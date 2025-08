Sinnvolle Verwendung für den immensen Überfluss

Die Hose hat ein Loch, auf dem Pulli ist ein fetter Fleck. Keine Chance, den herauszubekommen. Also hilft nur noch die Mülltonne. Sicher nicht! Das, was Oma vor 50 Jahren gemacht hat, also die alten Klamotten einfach stopfen, ist wieder richtig in. „Das ist eine Hose von meinem Mann, die ist nicht nur alt, sondern wurde auch sehr gerne getragen. Hat ja auch ordentlich was gekostet“, lacht Gabriele Broksch und wendet die Sashiko-Technik an. Schadstellen werden nicht versteckt, sondern kreativ betont – bei der Jeans des Göttergatten in Form der japanischen Stickkunst.