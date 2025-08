OÖ: Mitarbeiter bekommen Strom vom Firmendach

Auch Netzkosten billiger

„Wir sind ein Transportunternehmen und wollen einen grünen Fußabdruck hinterlassen“, erklärt Geschäftsführer Franz Wolfsgruber die Idee. Also installierte das Unternehmen an zweien ihrer Standorte – in Ebensee und in Pinsdorf – Photovoltaikanlagen auf den Firmendächern. Gesamte Produktionskapazität: zwei Megawatt.