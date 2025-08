Einbrecher erbeuteten Steine um 250.000 Euro

Lego ist nicht gerade billig, das wissen Eltern von „bausüchtigen“ Kindern und auch Erwachsene, die selbst Klemmsteine in kleine Meisterwerke verwandeln. Dass bei einem Einbruch in ein Fachgeschäft in OÖ aber mehr Beute zu holen ist, als bei einem Juwelier, das ist kaum zu glauben.