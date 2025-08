Hausbesitzer sah im Urlaub mit an, wie Dieb kam

Mehrere Einbrüche bzw. Versuche konnten Polizisten von der Polizeiinspektion Thalheim bei Wels noch am selben Tag klären und den Beschuldigten festnehmen. Ein Hausbesitzer, der derzeit im Urlaub weilt, rief am Vormittag des 1. August bei der Polizei an, weil er über die Überwachungskamera an seinem Haus gesehen habe, dass eine unbekannte Person seine Gartenmöbel durchsucht hatte.