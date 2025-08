„Es bleiben nur die Katastrophen in Erinnerung“

Erinnern Sie sich an Ihre Auftritte in Linz zurück?

Oh ja! Ich erinnere mich besonders an einen Gig 1974 – es war mein Geburtstag, und wir hatten ein bisschen zu viel von dem guten Linzer Bier. Das Hotel war zu, wir kamen nur durch ein Fenster rein und haben mit neun Leuten in einem Zimmer übernachtet. Das war wirklich unvergesslich! Seitdem denken wir bei Linz immer zuerst an diese Nacht.