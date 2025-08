Wie der Landeschef im Urlaub in Fernost regiert

Die Ferien der Mitglieder der oberösterreichischen Landesregierung dauern nicht so lange wie die der Kollegen im Landtag (84 Tage!), aber immerhin: In den Regierungsbüros im Linzer Landhaus brennt in diesen Wochen seltener das Licht als sonst. Denn: Oberösterreichs Spitzenpolitik macht Sommerferien. Wo’s für die einzelnen Regierenden von ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grüne hingeht, wurde bereits berichtet. Aber was ist, wenn der oberste Oberösterreicher, in diesem Fall Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP, nicht im Land ist? Noch dazu wenn er nicht in Europa, sondern in Asien weilt? Stelzer bricht aktuell in den Urlaub nach Singapur und Indonesien auf. Die Zeitverschiebung beträgt mehrere Stunden, die Entfernung ist riesig. Und dennoch muss er schauen, was im Land läuft – und im Notfall Entscheidungen treffen.