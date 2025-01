So gefährlich sind Leichtbau-Autos wirklich

Tödliche Gefahr bei Stadtcrash

Auslöser für die wiederentfachte Diskussion um die Sicherheit von Microcars war ein von der Fernsehsendung „auto mobil – das VOX Automagazin“ in Auftrag gegebener und von der Prüfgesellschaft Dekra durchgeführter Crashtest mit den L6e-Vertretern Citroen Ami und Aixam Access. Beide Fahrzeuge wurden mit 45 km/h, also ihrer Höchstgeschwindigkeit, gegen ein stehendes Hindernis mit 40 Prozent Überdeckung gefahren. Das Fazit der Dekra war erschreckend und angesichts der gezeigten Bilder der deformierten Fahrzeuge nachvollziehbar: Demnach wirken in einem solchen Szenario Kräfte auf den Fahrer ein, die als potenziell tödlich eingestuft werden. Der im November 2024 ausgestrahlte Fernsehbeitrag sorgte unter anderem mit Aussagen wie „Horror-Ergebnis“ für ein nicht unerhebliches und wohl auch gewünschtes Medienecho. Die weit verbreiteten Vorbehalte der Autokäufer gegenüber dieser Fahrzeugklasse dürften nach diesem Beitrag nicht geringer geworden sein.